Цена нефти Brent опустилась ниже $54

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала во вторник на 4,9% - до $53,98 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 05:10 по бакинскому времени.

В последний раз цена Brent находилась ниже отметки в $54 за баррель 3 января 2019 года.

Давление на нефтяные котировки по-прежнему оказывает распространение нового типа коронавируса в Китае. На фоне снижения деловой активности и туризма спрос на нефть там рухнул на 20%, или на 3 млн баррелей.

ТАСС