1news.az
Экономика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Цена нефти Brent опустилась ниже $56 впервые с августа

31 Января, 2020 в 23:30 ~ 1 минута на чтение 219
Цена нефти Brent опустилась ниже $56 впервые с августа

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent впервые с 7 августа 2019 года опустилась ниже $56 за баррель, свидетельствуют данные торгов Интерконтинентальной биржи.

Так, по состоянию на 22:59 по местному времени их стоимость составляла $55,95 за баррель.

В понедельник стоимость мартовских фьючерсов Brent опустилась ниже $60 впервые с начала ноября 2019 года. Аналитики связывали снижение цен на нефть с распространением нового коронавируса в Китае. Новый тип вируса 2019-nCoV был зафиксирован в Китае в конце декабря 2019 года.

Коммерсантъ

219

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Экономика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены