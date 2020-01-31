Цена нефти Brent опустилась ниже $56 впервые с августа

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent впервые с 7 августа 2019 года опустилась ниже $56 за баррель, свидетельствуют данные торгов Интерконтинентальной биржи.

Так, по состоянию на 22:59 по местному времени их стоимость составляла $55,95 за баррель.

В понедельник стоимость мартовских фьючерсов Brent опустилась ниже $60 впервые с начала ноября 2019 года. Аналитики связывали снижение цен на нефть с распространением нового коронавируса в Китае. Новый тип вируса 2019-nCoV был зафиксирован в Китае в конце декабря 2019 года.

Коммерсантъ