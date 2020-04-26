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Цене на нефть предрекли новое падение ниже нуля на фоне последствий пандемии коронавируса.

На этот раз оно может коснуться сырья эталонной марки Brent, следует из проспекта евробондов «Лукойла», пишет РИА Новости.

Как отметили в компании, падение 20 апреля стоимости майских фьючерсов на WTI до минус 40 долларов произошло в связи с тем, что это было в последний день торговли контрактом на бирже и из-за быстрого заполнения мировых нефтехранилищ сырьем на фоне снижения спроса.

«Не может быть никаких гарантий того, что эти совокупные факторы снижения спроса и ограниченной емкости хранилищ не приведут к аналогичному резкому снижению других ориентиров цен на нефть, таких как нефть марки Brent», - говорится в проспекте.

А.А.