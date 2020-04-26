1news.az
Экономика
КАТЕГОРИИ
Экономика
В мире
Бомонд
Мнение
Спорт
Azərbaycanca

Цене на нефть предрекли новое падение ниже нуля

Сегодня в 20:42 ~ 1 минута на чтение 301
Цене на нефть предрекли новое падение ниже нуля

Цене на нефть предрекли новое падение ниже нуля на фоне последствий пандемии коронавируса.

На этот раз оно может коснуться сырья эталонной марки Brent, следует из проспекта евробондов «Лукойла», пишет РИА Новости.

Как отметили в компании, падение 20 апреля стоимости майских фьючерсов на WTI до минус 40 долларов произошло в связи с тем, что это было в последний день торговли контрактом на бирже и из-за быстрого заполнения мировых нефтехранилищ сырьем на фоне снижения спроса.

«Не может быть никаких гарантий того, что эти совокупные факторы снижения спроса и ограниченной емкости хранилищ не приведут к аналогичному резкому снижению других ориентиров цен на нефть, таких как нефть марки Brent», - говорится в проспекте.

А.А.

301

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Экономика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены