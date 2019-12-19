Центр спортивных исследований назвал «Победителей года-2019»

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Центр спортивных исследований подвел итоги уходящего 2019 года, реализовав проект под названием «Победители года-2019».

Как сообщает 1news.az, были определены лучшие по семи различным номинациям.

Мероприятие было проведено сегодня на Бакинском Олимпийском стадионе.

Специальные премии:

Самир Мамедов – за достойное участие в Операционном комитете Вторых Евроигр в Минске

Тофик Гейдаров – за заслуги в развитии детского спорта

Олимпийский комплекс города Шамахы – спортивное сооружение, которое приняло больше всего массовых мероприятий

Эмин Махмудов – футболист года в азербайджанской премьер-лиге в сезоне 2018/2019

Победители по 7 номинациям:

«Спортивный деятель года» - Маир Мамедов – вице-президент Федерации шахмат Азербайджана

«Спортивное сооружение года» - Бакинский Олимпийский стадион

Лучший футболист года – Эмиль Балаев («Тобол», Казахстан)

Лучший легионер – Абделла Зубир («Карабах»)

Лучший тренер года – Гурбан Гурбанов («Карабах»)

Спортсмен года – Теймур Раджабов (шахматы)

Команда года - Женская сборная Азербайджана по шахматам

Теймур Максутов