Центр спортивных исследований назвал «Победителей года-2019»

Центр спортивных исследований подвел итоги уходящего 2019 года, реализовав проект под названием «Победители года-2019».
Как сообщает 1news.az, были определены лучшие по семи различным номинациям.
Мероприятие было проведено сегодня на Бакинском Олимпийском стадионе.
Специальные премии:
Самир Мамедов – за достойное участие в Операционном комитете Вторых Евроигр в Минске
Тофик Гейдаров – за заслуги в развитии детского спорта
Олимпийский комплекс города Шамахы – спортивное сооружение, которое приняло больше всего массовых мероприятий
Эмин Махмудов – футболист года в азербайджанской премьер-лиге в сезоне 2018/2019
Победители по 7 номинациям:
«Спортивный деятель года» - Маир Мамедов – вице-президент Федерации шахмат Азербайджана
«Спортивное сооружение года» - Бакинский Олимпийский стадион
Лучший футболист года – Эмиль Балаев («Тобол», Казахстан)
Лучший легионер – Абделла Зубир («Карабах»)
Лучший тренер года – Гурбан Гурбанов («Карабах»)
Спортсмен года – Теймур Раджабов (шахматы)
Команда года - Женская сборная Азербайджана по шахматам
Теймур Максутов