Цены на нефть растут третий день подряд 

~ 2 минуты на чтение 472

Цены на нефть растут третьи торги подряд.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на «Интерфакс-Азербайджан», июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали до 21,89 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 2,12% - до 16,85 доллара за баррель.

«Опасения на рынке, похоже, уже достигли максимального уровня, поскольку сложно представить себе более серьезный шок на рынке нефти, чем в понедельник. Мы видим больше перспектив для роста котировок с текущих уровней около 20 долларов за баррель для нефти марки Brent, - отмечается в отчете Julius Baer. - Мы уверены в долгосрочном восстановлении цен на нефть. Сокращения производства еще не реализованы в полной мере, однако в итоге восстановление спроса предотвратит формирование избытка предложения на рынке».

Тем не менее по итогам недели падение цены WTI может составить 32% - рекорд с января 1991 года. Сорт Brent с начала недели потерял около 23% стоимости.

«Любое значимое восстановление цен на нефть вряд ли продлится долго после полного хаоса, наблюдавшегося ранее на этой неделе, - полагает старший аналитик FXTM Лукман Отунуга. - Слабость нефти остается главной темой во втором квартале, учитывая огромное падение спроса, опасения по поводу замедления роста глобальной экономики и нехватку места для хранения нефти».

По оценке S&P Global Platts, по состоянию на прошлую неделю, нефтехранилища в США были заполнены на 60%, в Кушинге - на 75%.

Тимур Рзаев. Г.Р.