Чавушоглу и Помпео обсудили ситуацию в Сирии

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, сообщает Анадолу со ссылкой на диписточники.

Согласно информации, в ходе беседы стороны обсудили антитурецкие резолюции Палаты представителей Конгресса США и ситуацию в Сирии.

29 октября Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий введение санкций против Турции в связи с проведением Анкарой на севере Сирии контртеррористической операции «Источник мира».

Кроме того, конгрессмены приняли основанную на армянских домыслах резолюцию по событиям 1915 года в Османском государстве.

А.А.

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