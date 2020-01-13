Чем запомнился 2019 год в культурной жизни Азербайджана? – ФОТО

Минувший год оказался достаточно насыщенным значимыми событиями в истории Азербайджана.

Эти события также не миновали и сферу культуры, в которой были реализованы многочисленные мероприятия, новые проекты. Предвестником того, что год будет насыщен культурными событиями, стало распоряжение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева об объявлении 2019 года «Годом Насими», в рамках которого были реализованы проекты не только местного, но и международного масштаба, оставившие след в культурной жизни страны. Поэтому, подводя итоги, в первую очередь, стоит отметить проведение мероприятий, посвященных 650-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта-мыслителя.

25 мая в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялась премьера балета «Насими» музыки всемирно известного композитора Фикрета Амирова в новой постановке. Премьера балета вызвала большой интерес у зрителей.

Затрагивая мероприятия, проводимые в рамках «Года Насими», нельзя не подчеркнуть Фестиваль поэзии, искусства и духовности – «Насими», осуществленный при организации Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры с 28 сентября по 1 октября. В рамках фестиваля было проведено около 30 мероприятий, которые завершились гала-спектаклем.

Среди зрителей гала-вечера была Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Своеобразным вкладом в «Год Насими» стала выставка фоторабот, снятых фоторепортером газеты «Меденийет» Орханом Азимом, состоявшаяся в декабре 2019 года во Дворце Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры. На выставке были представлены фото мавзолея великого Насими и разрушенного войной Алеппо. Выставка вызвала живой интерес у посетителей, которые на этих фотоснимках могли почувствовать дух той эпохи.

Грандиозным завершением «Года Насими» в Азербайджане стала постановка на сцене Дворца Гейдара Алиева вокально-хореографического спектакля на музыкальное произведение «Пассион Насими» председателя Союза композиторов Азербайджана, народной артистки, профессора Фирангиз Ализаде.

В 2019 году культурные мероприятия Азербайджана заявили и за пределами страны. В Баку с 30 июня по 10 июля прошла 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, в которой приняли участие около 2500 представителей из 140 стран мира. В ходе сессии было рассмотрено 166 объектов, 29 образцов наследия были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, среди которых есть и исторический центр азербайджанского города Шеки вместе с Ханским дворцом. Это событие еще раз доказало, что колоритная национальная культура Азербайджана ценится на международном уровне.

Всемирный форум по межкультурному диалогу, состоявшийся в мае в Баку по инициативе Президента Азербайджана в пятый раз, также стал важным событием года. Девиз форума – «Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов». Тема форума подчеркивала значимость межкультурного диалога в оказании помощи людям в борьбе против растущего неравенства, насилия и дискриминации.

Одним из главных событий года для поклонников высокого музыкального искусства является традиционный Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли, проводимый при организации Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджана. В 2019 году программа фестиваля была яркой и разнообразной. В рамках фестиваля, проходившего с 18 по 30 сентября, состоялось около 40 концертов с участием известных музыкантов и коллективов из США, России, Китая, Турции, Италии, Украины, Беларуси, Болгарии, Узбекистана и Грузии. Фестиваль также дал возможность молодым певцам выступать перед широкой публикой, которая наслаждалась их талантом и благодарила их своими аплодисментами.

Упоминая культурные события 2019 года, нельзя не отметить грандиозную премьеру балета «Тысяча и одна ночь» Фикрета Амирова в апреле в Баку с участием «Кремлевского балета», посвященную 90-летию автора сценического оформления спектакля, народного художника Азербайджана, России и СССР Таира Салахова. Постановка балета была реализована Министерством культуры Азербайджана, Министерством культуры России и посольством Азербайджана в России. Отметим, что премьера балета была представлена на торжественном открытии Дней российской культуры в Азербайджане, в котором приняла участие председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко. Проведение Дней российской культуры положительно отразилось на многолетних дружеских отношениях между Азербайджаном и Россией и способствовало их дальнейшему развитию.

Также стоит упомянуть проведенный в десятый раз Международный фестиваль Мстислава Ростроповича. Реализация этого фестиваля стала традицией в культурной жизни страны – юбилейный фестиваль запомнился участием всемирно известных музыкантов.

Подводя итоги культурных событий минувшего года, безусловно, стоит отметить цикл мероприятий, реализованных в рамках распоряжений Президента Азербайджана Ильхама Алиева. К ним относятся мероприятия, посвященные 100-летию Государственного академического национального драматического театра, 150-летнему юбилею Джалила Мамедкулизаде, 120-летнему юбилею Джафара Джаббарлы, 100-летнему юбилею Амины Дильбази и т.д.

Перечисленные мероприятия являются наглядным примером того, что минувший год был богат на культурные события, которые оставили яркие воспоминания и незабываемые впечатления как и у граждан нашей страны, так и у гостей республики.

Отметим, что 2020 год предвещает не менее интересные мероприятия в сфере культуры, ведь в стране формируется и развивается творческая индустрия. В рамках творческой индустрии в прошедшем году были реализованы проекты, которые продолжатся и в текущем году.

Автор статьи - сотрудница отдела информации и связей с общественностью Министерства культуры Арзу Азизова