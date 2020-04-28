Чемпионат Франции по футболу не будет доигран

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Чемпионат Франции по футболу будет досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

Об этом во вторник заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп. Его слова приводит журнал France Football.

Это решение противоречит рекомендациям Союза европейских футбольных ассоциаций, который ранее настоятельно рекомендовал национальным ассоциациям доиграть все национальные чемпионаты.

Как заявил Филипп, в стране до сентября запрещены все массовые, в ком числе и спортивные мероприятия, численностью более 5000 человек. Следовательно, чемпионат страны по футболу не будет возобновлен.

Команды успели провести 28 туров из 38 запланированных.

Всего в стране диагноз коронавирус был выявлен у более чем 165 тысяч человек. Из них около 23 тысяч умерли.

Rg.ru