Чингиз Аскеров о механизмах давления на Армению по делу Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева

Несколько недель назад правительство Азербайджана представило свою позицию в Европейский суд по правам человека в связи с взятыми в заложники Дильгамом Аскеровым и Шахбазом Гулиевым.

Об этом сообщил журналистам полномочный представитель Азербайджана при Европейском суде по правам человека Чингиз Аскеров.

По его словам, это последний этап в этом процессе.

«После этого ЕСПЧ должен определить время и провести слушания», - сказал он, отметив, что слушания, по всей вероятности, будут проведены в следующем году.

Ч.Аскеров указал, что Азербайджан подписал контракт с ведущими юристами мира в связи с этим делом.

«Европейский суд в своем решении определит нарушение прав этих двух лиц. Затем Армения должна будет исполнить это решение. Контроль за исполнением решения проводится со стороны Комитета министров Совета Европы», - сказал он.

Он отметил, что Армения может не выполнить принятое решение.

«Однако есть определенные механизмы воздействия Совета Европы для их исполнения, и мы постоянно будем поднимать этот вопрос для исполнения Арменией этого решения», - сказал он.

Напомним, что в июле 2014 года во время проведенной армянским спецназом операции в селе Шаплар оккупированного Кяльбаджарского района был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров были взяты в заложники. Все они хотели посетить родные места и могилы своих родственников. В отношении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова было возбуждено уголовное дело.

Затем так называемый «суд» приговорил Д.Аскерова к пожизненному заключению, а Ш.Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

Эльшан Рустамов, Г.Р.