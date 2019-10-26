Чингиз Гусейнзаде избран председателем Комиссии Олимпийских игр Европейского олимпийского комитета - ФОТО

На проходящей в Варшаве Генеральной ассамблее Европейского олимпийского комитета (ЕОК) вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана (НОК) Чингиз Гусейнзаде был избран председателем Комиссии Олимпийских игр этой структуры.

На мероприятии был отмечен 100-летний юбилей Олимпийского комитета Польши. По случаю юбилея вице-президент НОК Ч.Гусейнзаде и заместитель генерального секретаря Азер Алиев вручили памятные подарки.

В ходе Ассамблеи состоялись заседания комиссий ЕОК по Олимпийским играм, Европейскому молодежному фестивалю, атлетам, Олимпийской культуре и наследию, Олимпийской академии и др. На Генеральной ассамблее Ч.Гусейнзаде был избран председателем Комиссии Олимпийских игр.

Кроме того, были заслушаны отчетные доклады о подготовительной работе к «Токио 2020», летним Олимпийским играм «Париж 2024», зимним Олимпийским играм «Пекин 2022», третьим Европейским играм в 2023 году, которые пройдут в Кракове и Малопольске.

АЗЕРТАДЖ