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Число случаев COVID-19 в Италии превысило 200 тысяч

Сегодня в 21:15 ~ 1 минута на чтение 108
Число случаев COVID-19 в Италии превысило 200 тысяч

Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии с начала эпидемии за сутки выросло на 2091 и достигло 201 505, следует из сводки службы гражданской обороны.

Накануне было зарегистрировано 1739 новых случаев, что стало самым низким приростом с 10 марта. Рекордный показатель был достигнут 21 марта, когда общее число заражений выросло на 6557,- сообщает «РИА Новости».

Выздоровевшими за сутки объявлены 2317 жителя Италии. Этот показатель достиг 68 941 человека. Накануне служба гражданской обороны сообщила о 1696 случаях выздоровления.

Число погибших вследствие заражения коронавирусом за сутки возросло на 382, до 27 359 человек. В понедельник рост числа жертв составил 333. В воскресенье он составил 260, что стало самым низким приростом с 14 марта. В понедельник, 27 марта, итальянские власти сообщили о рекорде по числу скончавшихся за сутки, который составил 969 смертельных исходов.

Число зараженных без учета выздоровевших и скончавшихся продолжает сокращаться – за сутки на 608 человек. На сегодня коронавирус обнаружен у 105 205 человек.

А.А.

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