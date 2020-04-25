Число заражений COVID-19 в Турции выросло более чем на 2,8 тысячи

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 2,8 тысячи и превысило 107 тысяч, умерли 106 человек, всего умерших 2706, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Число новых случаев коронавируса в Турции достигло минимального значения с 3 апреля, при этом второй день подряд оно меньше числа вылечившихся.
"Сегодня выявлен 2861 новый случай, всего заразившихся – 107 773. Мы потеряли сегодня 106 пациентов, всего умерших – 2706. Вылечились сегодня 3845 пациентов, всего 25 582", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
РИА Новости
Son 24 saatte 3.845 hasta taburcu edildi, 2.861 yeni tanı kondu. Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25.000'i geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/3rRBHfP0HN— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 25, 2020