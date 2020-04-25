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Число заражений COVID-19 в Турции выросло более чем на 2,8 тысячи

25 Апреля, 2020 в 21:25 ~ 1 минута на чтение 991
Число заражений COVID-19 в Турции выросло более чем на 2,8 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 2,8 тысячи и превысило 107 тысяч, умерли 106 человек, всего умерших 2706, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
 
Число новых случаев коронавируса в Турции достигло минимального значения с 3 апреля, при этом второй день подряд оно меньше числа вылечившихся.
 
"Сегодня выявлен 2861 новый случай, всего заразившихся – 107 773. Мы потеряли сегодня 106 пациентов, всего умерших – 2706. Вылечились сегодня 3845 пациентов, всего 25 582", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
 
РИА Новости

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