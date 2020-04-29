Число зараженных COVID-19 в Армении увеличилось

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Количество зараженных коронавирусом в Армении выросло до 1932.

Об этом сообщил в среду, 29 апреля, национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, передают армянские СМИ.

По состоянию на 28 апреля, количество инфицированных в стране составляло 1867. Таким образом, за минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось на 65. Умерших за сутки нет, общее число жертв - 30.

От COVID-19 излечились 900 человек. На лечении находятся 1000 пациентов. Общее количество проведенных тестов составило 20.189.

Отметим, что в Армении действует режим чрезвычайного положения для борьбы с распространением коронавируса. Ограничена экономическая деятельность. Полиция и служба национальной безопасности Армении установили пропускные пункты для контроля над передвижением граждан и автомобилей.

1news.az