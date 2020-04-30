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Число зараженных COVID-19 в Армении за сутки резко возросло

Сегодня в 11:29 ~ 1 минута на чтение 109
Число зараженных COVID-19 в Армении за сутки резко возросло

Количество зараженных коронавирусом в Армении возросло до 2066.

Об этом 30 апреля сообщил национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, передают армянские СМИ.

Таким образом, за минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось на 134, общее число жертв составило 32.

Для сравнения: по состоянию на 29 апреля, количество инфицированных в стране составляло 1932, за сутки было зафиксировано 65 случаев заражения.

От COVID-19 излечились 929 человек. На лечении находятся 1103 пациентов. Общее количество проведенных тестов составило 21.125.

Отметим, что в Армении действует режим чрезвычайного положения для борьбы с распространением коронавируса. Ограничена экономическая деятельность. Полиция и служба национальной безопасности Армении установили пропускные пункты для контроля над передвижением граждан и автомобилей.

Деятельность общественного транспорта запрещена (кроме такси и ж/д). Для выхода на работу нужно иметь при себе удостоверение личности и справку от работодателя. В случае с государственными ведомствами такие справки могут заменяться служебными удостоверениями.

1news.az

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