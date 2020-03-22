Число зараженных коронавирусом в Грузии за сутки выросло на 29

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Количество инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 456 человек, информация появилась на правительственном сайте StopCov.

За сутки число зараженных выросло на 29 человек. Из общего числа инфицированных выздоровели 139 человек, шесть пациентов умерли.

Еще трех пациентов доставили в Грузию из Турции и Армении, где у них и диагностировали коронавирус.

В карантине остаются 4 928 человек, еще 522 находится в стационарах. Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля.

Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. Он продлен до 22 мая.

В стране действует ряд ограничений, объявлен комендантский час с 21:00 до 06:00.

А.А.