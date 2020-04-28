Число жертв коронавируса в Армении достигло 30

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За последние дни в Армении скончались еще двое человек, инфицированных коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения Алина Никогосян на своей странице в Facebook, передают армянские СМИ. Таким образом, количество смертей достигло 30.

По состоянию на 29 апреля в Армении зарегистрировано 65 новых случаев заражения коронавирусом.

В целом подтверждено 1932 случая заражения. Число проведенных тестов составляет 20.189. Фактически лечение проходят 1000 человек.

По данным СМИ, среди медицинских работников много инфицированных.

На данный момент изолированы 200 медицинских работников МЦ «Эребуни», 23 из них врачи. Медработники «Эребуни» заразились от пациента, которого перевели из другого медицинского центра. После заражения нескольких десятков сотрудников медицинского центра «Эребуни» в МЦ «Наири» было принято решение в обоих медучреждениях не разрешать сотрудникам приходить на работу в течение как минимум двух недель, после чего станет ясно, инфицированы ли они коронавирусом или нет, пишут СМИ.

В Армении действует режим чрезвычайного положения для борьбы с распространением коронавируса. Ограничена экономическая деятельность. Полиция и служба национальной безопасности Армении установили пропускные пункты для контроля над передвижением граждан и автомобилей.

1news.az