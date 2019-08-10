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Число жертв супертайфуна в Китае увеличилось до 22 человек

10 Августа, 2019 в 20:39 ~ 1 минута на чтение 344
Число жертв супертайфуна в Китае увеличилось до 22 человек
Число погибших в Китае в результате супертайфуна "Лекима" увеличилось до 22 человек, еще 10 числятся пропавшими без вести, сообщило Центральное телевидение Китая.
 
Ранее сообщалось о 18 погибших и 14 пропавших без вести.
 
В городе Вэньчжоу (провинция Чжэцзян) сильные дожди привели к горному обвалу, который блокировал течение реки. В результате около 120 человек оказались окружены паводком.
 
Сотни полицейских и пожарных ведут поисково-спасательные работы.
 
Девятый в этом году тайфун достиг побережья городского уезда Вэньлин провинции Чжэцзян в 1.45 10 августа по местному времени. Максимальные порывы ветра достигали 52 метров в секунду. Центральная метеорологическая служба Китая в пятницу утром объявила "красный", наивысший, уровень тревоги в связи с приближением супертайфуна.
 
РИА Новости
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