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Члены Общественного совета посетили Лянкяранский государственный университет - ФОТО

17 Декабря, 2019 в 19:20 ~ 1 минута на чтение 801
Члены Общественного совета посетили Лянкяранский государственный университет - ФОТО

17 декабря члены Общественного совета при Министерстве образования посетили Лянкяранский государственный университет.

В ходе визита была проведена встреча с преподавателями и студентами университета. На встрече обсуждались условия приема в вуз, изменения, которые будут внесены во вступительный процесс в магистратуру, важность практических занятий  в учебном процессе и т.д.

Было отмечено, что предложения и мнения учителей и студентов будут представлены в Министерство образования.

Затем члены Общественного совета подарили книги библиотеке университета.

Члены Совета ознакомились с двумя недавно сданными в эксплуатацию учебными корпусами университета, студенческими общежитиями, квартирами для профессорско-преподавательского состава, университетским цитрусовым садом, чайной плантацией, а также современными предметными лабораториями, кабинетами лингвистики и информатики.

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