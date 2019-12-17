Члены Общественного совета посетили Лянкяранский государственный университет - ФОТО

17 декабря члены Общественного совета при Министерстве образования посетили Лянкяранский государственный университет.
В ходе визита была проведена встреча с преподавателями и студентами университета. На встрече обсуждались условия приема в вуз, изменения, которые будут внесены во вступительный процесс в магистратуру, важность практических занятий в учебном процессе и т.д.
Было отмечено, что предложения и мнения учителей и студентов будут представлены в Министерство образования.
Затем члены Общественного совета подарили книги библиотеке университета.
Члены Совета ознакомились с двумя недавно сданными в эксплуатацию учебными корпусами университета, студенческими общежитиями, квартирами для профессорско-
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