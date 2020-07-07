Что означает пугающий всех больных коронавирусом симптом «матового стекла» - ФОТО

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Симптом «матового стекла» - такой пугающий диагноз сейчас ставят больным коронавирусной инфекцией врачи. Но что он означает, почему вызывает такой страх у людей?

Комментируя этот вопрос, врач-радиолог Клиники учебной хирургии Азербайджанского медицинского университета, заведующая кафедрой лучевой диагностики, доцент Малахат Султанова заявила 1news.az, что на данный момент этот симптом считается одним из главных признаков коронавирусной пневмонии, когда легкие на снимке выглядят затуманенными.

«Наблюдаются частичный коллапс альвеол, нарушение структуры бронхов и пульмонарных вен. Синдром развивается на 3-4-й день заболевания и может сохраниться даже спустя месяц после излечения пациента.

У тех, кто перенес болезнь в средней или легкой форме, этот синдром исчезает вскоре после выздоровления», - подчеркнула врач.

Ниже приведены сравнительные снимки одного пациента с симптомом «матового стекла», снятые рентгеном и КТ-обследованием.

В целом симптом «матового стекла» — неспецифический радиологический симптом, отражающий различные патологические изменения в лёгочной ткани на уровне альвеол. Визуализируется при компьютерной томографии как туманное, матовое снижение прозрачности лёгочной ткани с дифференцируемым рисунком сосудов и бронхов на этом фоне. Данный симптом может быть обусловлен частичным снижением воздушности лёгочных альвеол (транссудативной, экссудативной или иной природы), их частичным спадением (гиповентиляцией) или утолщением их стенок.

Тимур Рзаев