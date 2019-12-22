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ЦИК - об изъятии агитационных материалов Мехмана Гусейнова

Сегодня в 19:19 меньше минуты на чтение 339
ЦИК - об изъятии агитационных материалов Мехмана Гусейнова

Центральная избирательная комиссия выразила отношение к видеокадрам, распространенным в социальных сетях кандидатом на муниципальных выборах от 31-го Сураханского второго избирательного округа Мехманом Гусейновым.

Как сообщили на запрос АПА в ЦИК, в соответствии с обращением кандидата в муниципалитет от 31-го Сураханского второго избирательного округа Мехмана Гусейнова окружная избирательная комиссия приняла решение и обратилась в правоохранительные органы.

После всестороннего изучения вопроса будут приняты соответствующие меры.

А.А., М.К.

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