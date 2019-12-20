ЦИК: Более 800 кандидатов изъявили желание стать депутатами

Будут созданы необходимые условия для голосования избирателей на досрочных парламентских выборах, намеченных на 9 февраля в Азербайджане.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил на заседании ЦИК его председатель Мазахир Панахов.

По словам М. Панахова, будут функционировать 5575 избирательных участков.

«Во всех избирательных участках будут созданы все необходимые условия, чтобы граждане воспользовались своим избирательным правом», - сказал он.

М.Панахов, отметил, что также будут созданы благоприятные условия для наблюдателей, чтобы они могли выполнить свою миссию.

Он также отметил, что для участия в выборах обратились 802 кандидата.

«123 кандидата были выдвинуты восемью политическими партиями. Четыре кандидатуры были представлены инициативными группами и 675 - индивидуально», - сказал он.

М. Панахов сообщил, что уже утверждены 447 кандидатов, 339 из них уже получили свои подписные листы.

Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан», в ходе которого депутатам, представляющим партию, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана. 4 декабря Пленум Конституционного суда принял решение о соответствии роспуска Милли Меджлиса Конституции.

5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики».

Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.

Эльшан Рустамов, М.К.