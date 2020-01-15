ЦИК зарегистрировал 1396 кандидатов в депутаты

Для участия во внеочередных парламентских выборах подал заявки 2431 кандидат.

Как сообщает 1news.az, об этом на заседании Центральной избирательной комиссии заявил ее председатель Мазахир Панахов.

По его словам, на сегодняшний день зарегистрировано 1396 кандидатов.

Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан», в ходе которого депутатам, представляющим партию, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

4 декабря Пленум Конституционного суда принял решение о роспуске Милли Меджлиса.

5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики».

Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.

А.А., М.К.