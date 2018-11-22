ЦИК зарегистрировал полномочных представителей еще 4 партий

Количество политических партий, на данный момент изъявивших желание участвовать в парламентских выборах, достигло 15.

Как передает 1news.az, об этом было сообщено на заседании Центральной избирательной комиссии.

Были зарегистрированы полномочные представители 4 партий – Азербайджанской партии эволюции, «Мусавата», партии Социального благоденствия Азербайджана и «Вахтада».

Ранее регистрацию прошли полномочные представители 11 политических партий - правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), партии «Умид», «Партии гражданской солидарности», «Партии великого созидания», «Партии Народного фронта целостного Азербайджана» (ПНФЦА), «Партии движения национального возрождения», «Партии национальной независимости», «Демократической партии Азербайджана», партии «Великий Азербайджан», «Единый Азербайджан» и «Ана Ветен».

Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан», в ходе которого депутатам, представляющим партию, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана. 4 декабря Пленум Конституционного суда принял решение о соответствии роспуска Милли Меджлиса Конституции.

5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики». Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.

Эльшан Рустамов, Э.Т.