ЦИК зарегистрировал полномочных представителей ряда политических партий, желающих участвовать в муниципальных выборах

Число политических партий, намеревающихся принять участие в муниципальных выборах в Азербайджане, достигло 10.

Об этом сегодня сообщил председатель ЦИК Мазахир Панахов на заседании Центральной избирательной комиссии.

Были зарегистрированы полномочные представители политических партий, желающих принять участие в муниципальных выборах. Среди зарегистрированных – полномочные представители партии «Ени Азербайджан», Партии демократических реформ Азербайджана, Социал-демократической партии Азербайджана, партии «Ана Ветен», партии «Умид» и других.

Следует отметить, что муниципальные выборы пройдут в Азербайджане 23 декабря.

Эльшан Рустамов, Г.Р.