CNN: военные США укрылись в убежищах за 2,5 часа до удара Ирана по базе Айн-эль-Асад

Американские военные на базе Айн-эль-Асад в Ираке были заранее оповещены о том, что Иран нанесет по ней удар, многие из них укрылись в убежищах примерно за два с половиной часа до атаки.

Об этом сообщил телеканал CNN.

Его журналисты посетили данный объект и получили указанную информацию от военных.

Как утверждается в публикации, американская сторона была осведомлена о том, что Иран намерен атаковать базу, однако не было данных о том, каким именно образом будет действовать Тегеран.

Откуда были получены сведения, собеседники журналистов CNN не уточнили.

Как говорится в публикации, удары были нанесены только по той части иракской базы, на которой обычно находятся военные США. На нее приходится около четверти территории данного объекта.

По сведениям телеканала, некоторые из ракет упали в нескольких метрах от убежищ, где находились американцы.

В среду CNN сообщил со ссылкой на источники, что иракские власти заранее уведомили американских официальных лиц о том, по каким военным базам Иран нанесет удары.

Иракцы, по сведениям телеканала, получили соответствующую информацию от Ирана.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.

В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

Пострадавших не было.

А.А.