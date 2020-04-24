COVID-19 в мире на 24 апреля: 2,7 млн инфицированных, более 744 тысяч выздоровевших – ФОТО 

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По данным на первую половину пятницы, 24 апреля, COVID-19 в мире заражены 2 716 917 человек в 185 странах и регионах, из них более 190 тысяч человек скончались, однако уже более 744 тысяч человек выздоровели.

Наибольшее число случаев заражения – в Соединенных Штатах Америки. На сегодня здесь зарегистрировано 869 172 заболевших. Из них около 50 тыс. человек скончались (только в Нью-Йорке – более 16 тысяч), однако уже более 80 тысяч выздоровели. Протестировано на COVID-19 в США 4,7 млн человек, в больницах находятся около 124 тысяч.

На втором месте по численности заражения коронавирусной инфекцией – Испания. На сегодня в стране зафиксировано 213 024 случая инфицирования, более 22 тысяч человек скончались, более 89 тысяч преодолели болезнь.

Италия – на третьем месте по масштабам эпидемии (189 973 случая заражения) и на втором месте по уровню смертности (более 25 тысяч человек) после Соединенных Штатов. Выздоровевших в стране – более 57 тысяч.

Таковы данные онлайн-карты , которая отображает данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также Центров по контролю заболеваний в США, Китае и Европе. По ней в режиме реального времени можно наблюдать за распространением заболевания по всему миру.

Франция по числу заражений на четвертом месте (159 129 случаев), Германия – на пятом (153 129). Далее по числу зарегистрированных случаев заражения COVID-19 идут Великобритания (139 246), Турция (101 790), Иран (87 026), Китай (83 884), Россия (68 622), Бразилия (50 036), Канада (43 286), Бельгия (42 797), Голландия (35 921), Швейцария (28 496), Индия (23 502), Португалия (22 353), Перу (20 914). В других странах зафиксировано менее 20 тысяч случаев.

Рубеж в 20 тысяч смертей превысили США, Италия, Испания и Франция. В Германии на данный момент самое большое число выздоровевших пациентов (более 106 тысяч).

В Азербайджане первый случай инфицирования коронавирусом подтвердился 28 февраля. По официальным данным на 23 апреля, в стране в общей сложности зарегистрировано 1548 случаев заражения : 948 человек вылечились, 20 скончались. 580 человек продолжают лечение в больницах особого режима: состояние 16 из них тяжелое, 25 – средней степени тяжести, остальных – стабильное.

С целью недопущения распространения инфекции в стране введен особый карантинный режим: до 4 мая выход из дома без веской причины грозит штрафом. Разрешение выйти из дома нужно получать посредством смс

Действует специальный штаб в составе руководящих лиц структур и соответствующих госорганов при Кабинете министров, а также «горячие линии»: +994 (12) 492 41 61, +994 (12) 492 75 54, +994 (12) 505 03 30, + 994 (12) 505 13 33.

Те, у кого есть вопросы по поводу эпидемиологической ситуации в стране, связанной с коронавирусом, могут обратиться в колл-центр Госагентства по обязательному медстрахованию по номеру 1542.