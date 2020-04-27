COVID-19 в мире на 27 апреля: почти 3 млн инфицированных, более 860 тысяч выздоровевших – ФОТО

~ 3 минуты на чтение 95

По данным на первую половину понедельника, 27 апреля, COVID-19 в мире заражены 2 973 264 человека в 185 странах и регионах, из них более 206 тысяч человек скончались, однако уже более 868 тысяч выздоровели.

Наибольшее число случаев заражения – в Соединенных Штатах Америки. На сегодня здесь зарегистрировано 965 933 заболевших. Из них более 54 тыс. скончались (только в Нью-Йорке – более 17 тысяч), однако свыше 107 тысяч выздоровели. Протестировано на COVID-19 в США 5,4 млн человек, в больнице находятся более 126 тысяч.

На втором месте по численности заражения коронавирусной инфекцией – Испания. На сегодня в стране зафиксировано 226 629 случаев инфицирования, более 23 тысяч человек скончались, более 117 тысяч преодолели болезнь.

Италия – на третьем месте по масштабам эпидемии (197 675 случаев заражения) и на втором месте по уровню смертности (более 26 тысяч человек) после Соединенных Штатов. Выздоровевших в стране – около 65 тысяч.

Таковы данные онлайн-карты, которая отображает данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также Центров по контролю заболеваний в США, Китае и Европе. По ней в режиме реального времени можно наблюдать за распространением заболевания по всему миру.

Франция по числу заражений на четвертом месте (162 220 случаев), Германия – на пятом (157 770). Далее по числу зарегистрированных случаев заражения COVID-19 следуют Великобритания (154 770), Турция (110 130), Иран (90 481), Китай (83 912), Россия (80 949), Бразилия (63 100), Канада (47 147), Бельгия (46 134), Голландия (38 040), Швейцария (29 061), Индия (27 977), Перу (27 517), Португалия (23 864), Эквадор (22 719). В других странах зафиксировано менее 20 тысяч случаев.

Рубеж в 20 тысяч смертей превысили США, Италия, Испания, Франция и Великобритания. Самое большое число выздоровевших пациентов в Испании (более 117 тысяч человек). До недавнего времени лидером по числу выздоровевших пациентов была Германия.

В Азербайджане первый случай инфицирования коронавирусом подтвердился 28 февраля. По официальным данным на 23 апреля, в стране в общей сложности зарегистрировано 1645 случаев заражения: 1139 человек вылечились, 21 скончался. 485 человек продолжают лечение в больницах особого режима: состояние 18 из них тяжелое, 25 – средней степени тяжести, остальных – стабильное.

С целью недопущения распространения инфекции в стране введен особый карантинный режим: до 4 мая выход из дома без веской причины грозит штрафом. Разрешение выйти из дома нужно получать посредством СМС.

Действует специальный штаб в составе руководящих лиц структур и соответствующих госорганов при Кабинете министров, а также «горячие линии»: +994 (12) 492 41 61, +994 (12) 492 75 54, +994 (12) 505 03 30, + 994 (12) 505 13 33.

Те, у кого есть вопросы по поводу эпидемиологической ситуации в стране, связанной с коронавирусом, могут обратиться в колл-центр Госагентства по обязательному медстрахованию по номеру 1542.

Читайте по теме:

Недоверие, хаос и паника: Как дезинформация о COVID-19 влияет на людей – ФОТО

Необычный путь Швеции в борьбе с Covid-19 демонстрирует эффективность – ФОТО – ВИДЕО

Как Тайвань побеждает коронавирус и почему мир не знает об этом – ФОТО

Более бедные страны Восточной Европы как хороший пример Западу в борьбе с COVID-19

Как женщины-лидеры борются с коронавирусом? – ФОТО – ВИДЕО

Елена Остапенко, Э.Т.