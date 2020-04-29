COVID-19 в мире на 29 апреля: Число инфицированных превысило 3 млн человек – ФОТО

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По данным на первую половину среды, 29 апреля, COVID-19 в мире заражены 3 117 756 человек в 185 странах и регионах, из них более 217 тысяч скончались, однако уже более 932 тысяч выздоровели.

В Соединенных Штатах Америки больше всего случаев заражения: число заболевших здесь превысило 1 млн человек (1 012 583). Из них более 58 тыс. человек скончались (только в Нью-Йорке – более 17 тысяч), однако около 116 тысяч выздоровели. Протестировано на COVID-19 в США 5,9 млн человек, в больницах находятся более 106 тысяч.

На втором месте по численности заражения коронавирусной инфекцией – Испания. На сегодня в стране зафиксировано 232 128 случаев инфицирования, более 23 тысяч человек скончались, около 124 тысяч преодолели болезнь.

Италия – на третьем месте по масштабам эпидемии (201 505 случаев заражения) и на втором месте по уровню смертности (более 27 тысяч человек) после Соединенных Штатов. Выздоровевших в стране – около 69 тысяч.

Таковы данные онлайн-карты, которая отображает данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также Центров по контролю заболеваний в США, Китае и Европе. По ней в режиме реального времени можно наблюдать за распространением заболевания по всему миру.

Франция по числу заражений на четвертом месте (169 053 случая), на пятом – Великобритания (162 350). Далее по числу зарегистрированных случаев заражения COVID-19 идут Германия (159 912), Турция (114 653), Россия (93 558), Иран (92 584), Китай (83 940), Бразилия (73 235), Канада (51 150), Бельгия (47 334), Голландия (38 612), Индия (31 190), Перу (31 190), Швейцария (29 264), Португалия (24 322), Эквадор (24 258), Саудовская Аравия (20 077). В других странах зафиксировано менее 20 тысяч случаев.

Рубеж в 20 тысяч смертей превысили США, Италия, Испания, Франция и Великобритания. Самое большое число выздоровевших пациентов на сегодня в Испании (более 123 тысяч человек), в Германии (более 120 тысяч) и в США (более 115 тысяч).

В Азербайджане первый случай инфицирования коронавирусом подтвердился 28 февраля. По официальным данным на 28 апреля, в стране в общей сложности зарегистрировано 1717 случаев заражения: 1221 человек вылечился, 22 скончались. 474 человека продолжают лечение в больницах особого режима: состояние 15 из них тяжелое, 22 – средней степени тяжести, остальных – стабильное.

С целью недопущения распространения инфекции в стране введен особый карантинный режим: до 4 мая выход из дома без веской причины грозит штрафом. Разрешение выйти из дома нужно получать посредством СМС.

Действует специальный штаб в составе руководящих лиц структур и соответствующих госорганов при Кабинете министров, а также «горячие линии»: +994 (12) 492 41 61, +994 (12) 492 75 54, +994 (12) 505 03 30, + 994 (12) 505 13 33.

Те, у кого есть вопросы по поводу эпидемиологической ситуации в стране, связанной с коронавирусом, могут обратиться в колл-центр Госагентства по обязательному медстрахованию по номеру 1542.

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Елена Остапенко, Э.Т.