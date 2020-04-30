COVID-19 в мире на 30 апреля: 3 млн заболевших, около 1 млн выздоровевших – ФОТО

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По данным на первую половину четверга, 30 апреля, COVID-19 в мире заражены 3 196 664 человека в 185 странах и регионах, из них более 227 тысяч человек скончались, однако уже около трети заболевших (более 980 тысяч человек) выздоровели.

В Соединенных Штатах Америки зафиксирована одна третья часть всех случаев заражения – 1 040 488 человек. Из них около 61 тыс. человек скончались (только в Нью-Йорке – более 18 тысяч), однако более 124 тысяч выздоровели. Протестировано на COVID-19 в США более 6 млн человек.

На втором месте по численности заражения коронавирусной инфекцией – Испания. На сегодня в стране зафиксировано 236 899 случаев инфицирования, более 24 тысяч человек скончались, около 134 тысяч преодолели болезнь.

Италия – на третьем месте по масштабам эпидемии (203 591 случаев заражения). По уровню смертности (более 27 тысяч человек) страна на первом месте в Европе и на втором в мире после Соединенных Штатов. Выздоровевших в Италии – более 71 тысячи человек.

Таковы данные онлайн-карты, которая отображает данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также Центров по контролю заболеваний в США, Китае и Европе. По ней в режиме реального времени можно наблюдать за распространением заболевания по всему миру.

Франция по числу заражений на четвертом месте (166 543 случая), на пятом – Великобритания (166 441). Далее по числу зарегистрированных случаев заражения COVID-19 следуют Германия (161 539), Турция (117 589), Россия (99 399), Иран (93 657), Китай (83 944), Бразилия (79 685), Канада (52 865), Бельгия (47 859), Голландия (38 998), Перу (33 931), Индия (33 062), Швейцария (29 407), Эквадор (24 675), Португалия (24 505), Саудовская Аравия (21 402), Швеция (20 302), Ирландия (20 253). В других странах зафиксировано менее 20 тысяч случаев.

Более 20 тысяч смертей зафиксировано в США, Италии, Великобритании, Испании и Франции. Самое большое число выздоровевших пациентов (более 100 тысяч человек) на сегодня в Испании, США и Германии.

В Азербайджане первый случай инфицирования коронавирусом подтвердился 28 февраля. По официальным данным на 29 апреля, в стране в общей сложности зарегистрировано 1766 случаев заражения: 1 267 человек вылечились, 23 скончались. 476 человек продолжают лечение в больницах особого режима: состояние 18 из них тяжелое, 26 – средней степени тяжести, остальных – стабильное. Проведено более 137 тысяч тестов.

С целью недопущения распространения инфекции в стране введен особый карантинный режим: до 4 мая выход из дома без веской причины грозит штрафом. Разрешение выйти из дома нужно получать посредством СМС.

Действует специальный штаб в составе руководящих лиц структур и соответствующих госорганов при Кабинете министров, а также «горячие линии»: +994 (12) 492 41 61, +994 (12) 492 75 54, +994 (12) 505 03 30, + 994 (12) 505 13 33.

Те, у кого есть вопросы по поводу эпидемиологической ситуации в стране, связанной с коронавирусом, могут обратиться в колл-центр Госагентства по обязательному медстрахованию по номеру 1542.

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Елена Остапенко, Э.Т.