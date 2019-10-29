«Cumhuriyet». Турция отмечает День Республики

Братская Турция отмечает сегодня 96 лет со дня провозглашения Республики.

Республика была провозглашена по итогам четырехлетней национально-освободительной борьбы против интервентов.

В этот день в 1923 году в Конституцию страны были внесены поправки, обусловившие распад Османской империи и провозглашение Турецкой Республики. Таким образом, в стране была установлена республиканская форма правления, а основу системы управления государством составил принцип «Суверенитет безусловно и однозначно принадлежит нации».

История основания Турецкой Республики неразрывно связана с выдающимся политическим лидером Мустафой Кемалем Ататюрком, при котором в стране произошли кардинальные изменения. Именно Ататюрк возглавил борьбу турецкого народа за независимость после поражения Османской империи в Первой мировой войне.

Фактически Турция стала республикой в 1920 году, когда Ататюрк создал Великое национальное собрание. Война закончилась в 1923 году подписанием Лозаннского договора, который признал правительство Ататюрка. 29 октября 1923 года Великое национальное собрание (парламент) официально провозгласил Турецкую Республику, а Мустафа Кемаль Ататюрк, получивший в ходе тайного голосования голоса всех 158 депутатов, был избран первым президентом нового государства.

«Турецкая Республика будет счастливой, успешной и победоносной», - заявил с трибуны парламента Ататюрк.

В положениях принятой парламентом Конституции отмечалось, что государственной формой правления в турецком государстве является Республика; исполнительную власть представляет Кабинет министров; президент, который избирается парламентом на один срок, считается главой государства.

В соответствии с указом от 26 октября 1924 года, было принято решение отпраздновать провозглашение Республики 101 выстрелами из артиллерийскими орудий и официальными мероприятиями. В соответствии с этим решением 29 октября 1924 года начались празднования. 19 апреля 1925 года парламент объявил 29 октября национальным праздником.

Традиционно праздничные церемонии проходят по всей стране и в зарубежных представительствах Турции. На зданиях правительственных учреждений, учебных заведений вывешиваются государственный флаг страны, в школах проходят торжественные мероприятия, на улицах - праздничные шествия.

С Днем Республики, Турция!

Ф.Багирова