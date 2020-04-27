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Дан старт видеотренингам по личностному развитию предпринимателей

Сегодня в 16:50 ~ 2 минуты на чтение 150
Дан старт видеотренингам по личностному развитию предпринимателей

«Клуб предпринимателей» Международного банка Азербайджана запускает проект видеотренингов, направленный на предпринимателей.

Посмотрев серию видеоуроков, предоставленных клубом, предприниматели смогут получить информацию и знания, полезные в их повседневной деятельности.

Видеотренинги учитывают бизнес-реалии, создавшиеся на фоне глобальной ситуации с COVID-19. Темы видеотренингов охватывают вопросы, на которые следует обратить особое внимание предпринимателям, чтобы построить более эффективный и действенный бизнес и найти новые возможности во время и после COVID-19. Таким образом, с помощью этих видеотренингов предприниматели получат актуальную информацию о стратегиях для поддержания и развития устойчивости бизнеса в период кризиса, автоматизации бизнес-процессов, эффективной организации продаж, построении логистической цепочки, найдут ответы на юридические вопросы по страхованию, договорным обязательствам и т. д.

Удаленные встречи, организованные в период карантина, в том числе онлайн-встречи между предпринимателями, партнерами и клиентами, сделали навыки публичных выступлений и презентаций особенно актуальными для деловых людей. Эта тема не осталась без внимания и первое видео серии посвящено именно навыкам публичных выступлений для предпринимателей. Рашад Байрамов, один из профессиональных тренеров по публичным выступлениям и корпоративному общению, в своем видеотренинге рассказал предпринимателям, как говорить успешно, дал рекомендации по эффективному онлайн-общению, а также затронул такие темы, как убеждение собеседника, управление временем во время презентаций и т.д. Вы можете посмотреть анонс видеотренингов здесь.

Следует отметить, что целью Международного банка Азербайджана в создании «Клуба предпринимателей» является оказание всесторонней поддержки развитию малого и среднего предпринимательства, укрепление позиций корпоративных клиентов банка в экономике страны.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.

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