Дан старт видеотренингам по личностному развитию предпринимателей

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«Клуб предпринимателей» Международного банка Азербайджана запускает проект видеотренингов, направленный на предпринимателей.

Посмотрев серию видеоуроков, предоставленных клубом, предприниматели смогут получить информацию и знания, полезные в их повседневной деятельности.

Видеотренинги учитывают бизнес-реалии, создавшиеся на фоне глобальной ситуации с COVID-19. Темы видеотренингов охватывают вопросы, на которые следует обратить особое внимание предпринимателям, чтобы построить более эффективный и действенный бизнес и найти новые возможности во время и после COVID-19. Таким образом, с помощью этих видеотренингов предприниматели получат актуальную информацию о стратегиях для поддержания и развития устойчивости бизнеса в период кризиса, автоматизации бизнес-процессов, эффективной организации продаж, построении логистической цепочки, найдут ответы на юридические вопросы по страхованию, договорным обязательствам и т. д.

Удаленные встречи, организованные в период карантина, в том числе онлайн-встречи между предпринимателями, партнерами и клиентами, сделали навыки публичных выступлений и презентаций особенно актуальными для деловых людей. Эта тема не осталась без внимания и первое видео серии посвящено именно навыкам публичных выступлений для предпринимателей. Рашад Байрамов, один из профессиональных тренеров по публичным выступлениям и корпоративному общению, в своем видеотренинге рассказал предпринимателям, как говорить успешно, дал рекомендации по эффективному онлайн-общению, а также затронул такие темы, как убеждение собеседника, управление временем во время презентаций и т.д. Вы можете посмотреть анонс видеотренингов здесь.

Следует отметить, что целью Международного банка Азербайджана в создании «Клуба предпринимателей» является оказание всесторонней поддержки развитию малого и среднего предпринимательства, укрепление позиций корпоративных клиентов банка в экономике страны.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.

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