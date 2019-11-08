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«Dedin yox» - первый проект Ройи в статусе народной артистки – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня в 19:12 ~ 1 минута на чтение 234
«Dedin yox» - первый проект Ройи в статусе народной артистки – ФОТО – ВИДЕО

21 октября заслуженная артистка Ройа Айхан за заслуги в развитии азербайджанского эстрадного искусства была удостоена почетного звания «Народная артистка».

В своем первом заявлении СМИ в новом статусе исполнительница отметила, что это звание каждого, кто поддерживал ее на протяжении ее творческой деятельности, подчеркнув, что звание она получила благодаря любви слушателей – об этом подробнее читайте здесь

А сегодня Ройа представила на суд поклонников свой первый музыкальный проект в статусе народной артистки – им стал видеоклип на песню «Dedin yox», автором слов и музыки которой является заслуженный артист Азербайджана Адалят Шукуров, он же и ее первый исполнитель, в оригинале песню можно прослушать, пройдя по следующей ссылке.

Ройа не только спела песню А.Шукурова по-своему, но и добавила в нее стихотворные строки, автор которых - Турал Манафлы, что получилось в итоге, можно увидеть в нижеприведенном клипе, режиссер которого - Фархад Али.

Отметим, что не впервые Ройа обращается к репертуару своих коллег – в 2016 году певица исполнила хит покойного Руфата Мехтиева «Darıxdım», как само исполнение, так и трогательный видеоклип имели положительный резонанс в СМИ и социальных сетях.

Подчеркнем, что новая песня народной артистки уже доступна на всех электронных платформах.

Читайте по теме:

Президент Ильхам Алиев присвоил звание «Народный артист» популярным эстрадным исполнителям

Народная артистка Ройа: «Это звание не мое, а ваше!»

Ф.В., Э.Т.

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