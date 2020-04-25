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Дело о жестоком убийстве «Эмина 444» чемпионом мира передано в суд – ФОТО – ВИДЕО 

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Дело о жестоком убийстве «Эмина 444» чемпионом мира передано в суд – ФОТО – ВИДЕО 
В Бакинском суде по тяжким преступлениям начинается суд над чемпионом мира по кикбоксингу, бывшим сотрудником Государственной миграционной службы Азербайджана Зауром Юсифовым. 
 
Как сообщили 1news.az в суде, дело передано на рассмотрение судьи Фаика Ганиева, подготовительное заседание по нему состоится в понедельник, 4 мая. 
 
З.Юсифов обвиняется в жестоком убийстве 10 мая 2019 года в 6-м микрорайоне Бинагадинского района Баку уроженца Масаллинского района республики, 31-летнего Эмина Сафарова, известного в криминальных кругах как «Эмин 444». 
 
 
На фото - Заур Юсифов
 
З.Юсифов нанес Эмину Сафарову, ранее судимому за незаконное хранение огнестрельного оружия, многочисленные ножевые ранения в машине марки BMW X-6 (госномер 99-ХЕ-444). Тяжело раненый Э.Сафаров смог выйти из салона, но умер рядом с машиной от обильной потери крови.  
 
Тимур Рзаев, Г.Р.  
 
 
 
На фото – Эмиль Сафаров 
 
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