Дело о жестоком убийстве «Эмина 444» чемпионом мира передано в суд – ФОТО – ВИДЕО 

~ 1 минута на чтение 541

В Бакинском суде по тяжким преступлениям начинается суд над чемпионом мира по кикбоксингу, бывшим сотрудником Государственной миграционной службы Азербайджана Зауром Юсифовым.

Как сообщили 1news.az в суде, дело передано на рассмотрение судьи Фаика Ганиева, подготовительное заседание по нему состоится в понедельник, 4 мая.

З.Юсифов обвиняется в жестоком убийстве 10 мая 2019 года в 6-м микрорайоне Бинагадинского района Баку уроженца Масаллинского района республики, 31-летнего Эмина Сафарова, известного в криминальных кругах как «Эмин 444».

На фото - Заур Юсифов

З.Юсифов нанес Эмину Сафарову, ранее судимому за незаконное хранение огнестрельного оружия, многочисленные ножевые ранения в машине марки BMW X-6 (госномер 99-ХЕ-444). Тяжело раненый Э.Сафаров смог выйти из салона, но умер рядом с машиной от обильной потери крови.

Тимур Рзаев, Г.Р.

На фото – Эмиль Сафаров