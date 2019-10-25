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«День сюрпризов» - спектакль, приуроченный к юбилею Сафы Мирзагасанова - ФОТО

Сегодня в 10:51 ~ 1 минута на чтение 239
«День сюрпризов» - спектакль, приуроченный к юбилею Сафы Мирзагасанова - ФОТО

10 ноября на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра им.С.Вургуна состоится премьера комедии «День сюрпризов» по пьесе Валерия Мухарьямова.

Комедия поставлена народным артистом Азербайджана Александром Шаровским - спектакль приурочен к юбилею народного артиста Азербайджана Сафы Мирзагасанова.

Ассистентом режиссера выступила народная артистка Азербайджана Евгения Невмержицкая.

В спектакле заняты народные артисты Сафа Мирзагасанов и Евгения Невмержицкая, заслуженный артист Азербайджана Фуад Османов, артисты театра Марина Литвиненко, Инна Имранова.

В работе над спектаклем задействованы заслуженные работники культуры Азербайджана - художник по декорациям Александр Федоров, художник по костюмам Ольга Аббасова. Музыкальное оформление - Владимир Неверов, хореография - Рауля Турккан.

Ф.В., Э.Т.

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