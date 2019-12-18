Депортированный из Украины Эльвин Исаев обратился к общественности – ПИСЬМО

Депортированный в Азербайджан из Украины за нарушение миграционного законодательства гражданин АР Эльвин Исаев обратился к общественности.

Как сообщает 1news.az, выступающий против политизации его задержания Э.Исаев отмечает, что осознал преступления, которые совершил в России и за которые был арестован.

«У меня есть адвокат, который защищает меня. Я сам себя тоже защищаю и отвечу за содеянное мною», - написал он.

В письме Э.Исаев подчеркивает, что в отношении него не было совершено никаких незаконных действий, на него не оказывалось никакого давления.

«Никто не мучает и не заставляет меня что-либо делать», - указал Эльвин Исаев.

Он призвал не вмешиваться в его вопрос и не делать заявлений от его имени:

«Пусть никто не политизирует данный вопрос и мои действия. Пожалуйста, доведите это мое обращение до всех.

Обращение распространяю через своего адвоката Гюляру Ильясову».

Представляем вниманию читателей письмо Эльвина Исаева.

Напомним, что гражданин Азербайджана Эльвин Ильтихам оглу Исаев (1980 года рождения) был депортирован из Украины в Азербайджан за нарушение миграционного законодательства этой страны.

Он был доставлен в следственный изолятор №1 Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана, в его отношении применена мера пресечения в виде ареста.

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