Депутат: Назвать Али Керимли «Расулзаде нашего времени» означает унизить Мамед Эмина Расулзаде – ВИДЕО

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В Сети получили распространение кадры очередной видеоконференции «Национального совета».

На этот раз в ходе видеоконференции члены «Нацсовета» направили свои ядовитые стрелы против Рагима Гаджиева, который назвал председателя партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли «Расулзаде нашего времени», приравняв таким образом последнего к основоположнику и одному из создателей первой демократической республики на мусульманском Востоке - Азербайджанской Демократической Республики Мамед Эмину Расулзаде.

В ходе видеоконференции «Национального совета» Джамиль Гасанли и Видади Миркямал выразили протест против того, что Рагим Гаджиев назвал Али Керимли «Расулзаде нашего времени».

В свою очередь, главный редактор газеты «Азадлыг» Ганимат Захид с иронией обронил: «Ну ладно, господа, Топчубашов. Да благословит Аллах».

Всем этим фарсом члены «Нацсовета», якобы протестующие против того, чтобы делать друг другу комплименты подобного рода, еще раз продемонстрировали, насколько они утратили чувство реальности и с каким пренебрежением относятся к национальным ценностям.

Депутат Милли Меджлиса Эльман Насиров в беседе с 1news.az отметил, что позиционирующая себя как Национальный совет структура в очередной раз устроила политическое шоу.

«Они называют это видеоконференцией, но в действительности это политическое шоу. На их предыдущих мероприятия мы тоже становились свидетелями аналогичной комедии. «Актеры» Национального совета показали, насколько они политически безграмотны, узколобы и имеют ограниченное мировоззрение. Их обсуждения напоминали не политические дебаты, а политический фарс, где они рассказывают друг другу анекдоты.

Ганимет Захид, который на одном из последних мероприятий Национального совета назвал себя политическим мигрантом, сказал, что начинается его передача, поэтому он вынужден покинуть конференцию. А когда ему сказали, что его присутствие необходимо и он не должен отключаться, он ответил: «Мне нужно выступить и оклеветать правительство, такова моя работа». То есть Ганимет Захид выступление на своей передаче обосновывает тем, что его работа заключается в том, чтобы оклеветать правительство. Не критиковать, а именно оклеветать – и в этом вся суть.

На этот раз мы стали свидетелями еще одного фарса: Рагим Гаджиев назвал председателя партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли «Расулзаде нашего времени». Согласитесь, такое поведение - верх подхалимства. Подобное сравнение недопустимо ни при каких обстоятельствах. Расулзаде – один из создателей Азербайджанской Демократической Республики. Сравнивать Али Керимли с Мамед Эмином Расулзаде – это позор, унижение Расулзаде. И Рагим Гаджиев этим сравнением осквернил память автора фразы: «Однажды поднятое знамя не падет никогда».

Э.Насиров также отметил, что Али Керимли является предводителем «пятой колонны» в Азербайджане.

«Али Керимли – человек, который формирует и управляет антинациональными элементами в Азербайджане. Он - оружие в руках антиазербайджанских политических сил. Его финансируют, и он, руководствуясь принципом рука моет руку, а две руки - лицо, денно и нощно трудится против азербайджанской государственности, пытается подорвать единство и сплоченность азербайджанского общества, гражданскую солидарность.

Али Керимли радуется тому, цена на азербайджанскую нефть упала, поздравляет своих «соратников» с этим «событием».

Когда Азербайджан освободил от армянской оккупации Джоджуг Мерджанлы, Лалатепе, армяне расценили это как трагедию, обвинили в этом Саргсяна, говорили, что вернувшийся сегодня на эти земли азербайджанский солдат завтра вернется в Шушу и Ханкенди. Это говорили армяне. А что сказал Али Керимли? Он сказал следующее: «Посмотрим, сколько человек вернутся в Джоджуг Мерджанлы и насколько там задержатся, если вернутся». То есть Али Керимли призывал не возвращаться в Джоджуг Мерджанлы, а если люди вернутся, то армяне их уничтожат.

В свете всего сказанного азербайджанский народ вполне справедливо весьма негативно относится к нему. Али Керимли превратился в символ предательства. Поэтому сравнивать такого человека с основателем первой демократической республики на мусульманском Востоке – позор.

Другие члены Национального совета, видимо, почувствовали, что Рагим Гаджиев допустил огромную ошибку, и постарались ее исправить, но было уже поздно.

Члены Национального совета и партии Народного фронта Азербайджана позиционируют себя в качестве последователей Мамед Эмина Расулзаде, защитников его идей, однако их последнее шоу продемонстрировало, что они с головы до ног являются противниками наследия и идей АДР. По-другому это назвать нельзя», - резюмировал депутат.

1news.az