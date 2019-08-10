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Депутаты Милли Меджлиса и волонтеры очистили от мусора бакинский пляж - ФОТО

10 Августа, 2019 в 17:59 ~ 1 минута на чтение 662
Депутаты Милли Меджлиса и волонтеры очистили от мусора бакинский пляж - ФОТО
По инициативе Министерства экологии и природных ресурсов АР и партии «Ени Азербайджан» с целью очистки от пластиковых и других отходов прибрежной зоны на территории бузовнинского пляжа состоялся субботник под девизом «Едины для защиты Каспия».
 
Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы Минэкологии Ирада Ибрагимова, в субботнике приняли участие депутаты Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов и Фаттах Гейдаров, представители Минэкологии, члены партии «Ени Азербайджан», представители интеллигенции, известные деятели культуры и искусства, добровольцы, а также представители ООО «АзЭкоил», ОАО «Темиз Шехер», «Азерсун холдинг», Азербайджанского офиса регионального экологического центра Кавказ.
 
В результате 10 гектаров пляжа были очищены от мусора.
 
Целью проведения данного мероприятия является повышение роли общественности в деле улучшения экологического состояния Каспийского моря и прибрежной зоны.
 
Тимур Рзаев, Г.Р.
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