Депутаты Милли Меджлиса и волонтеры очистили от мусора бакинский пляж - ФОТО

По инициативе Министерства экологии и природных ресурсов АР и партии «Ени Азербайджан» с целью очистки от пластиковых и других отходов прибрежной зоны на территории бузовнинского пляжа состоялся субботник под девизом «Едины для защиты Каспия».

Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы Минэкологии Ирада Ибрагимова, в субботнике приняли участие депутаты Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов и Фаттах Гейдаров, представители Минэкологии, члены партии «Ени Азербайджан», представители интеллигенции, известные деятели культуры и искусства, добровольцы, а также представители ООО «АзЭкоил», ОАО «Темиз Шехер», «Азерсун холдинг», Азербайджанского офиса регионального экологического центра Кавказ.

В результате 10 гектаров пляжа были очищены от мусора.

Целью проведения данного мероприятия является повышение роли общественности в деле улучшения экологического состояния Каспийского моря и прибрежной зоны.

Тимур Рзаев, Г.Р.