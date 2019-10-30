Дети толпой жестоко избили ребенка в садике - ВИДЕО

В детском саду в Ярославле дети избили девочку на детской площадке. Как утверждают очевидцы, это происходило на глазах у воспитательницы.

Жестокая драка, где толпа детей набросилась на ребенка, произошла в садике №236 на улице Лисицина.

Малыши избили свою одногруппницу во время прогулки на улице. По словам очевидцев, ети делали это на глазах у воспитательницы, которая долго наблюдала за происходящим, пишет "76.RU".

Молодой человек Никита Макарьин, который живет в соседнем с садиком доме, снял это на видео и выложил запись в интернет.

Он признался, что изначально думал, что детки играют, и ждал реакцию воспитателя. "Но она подошла, кажется, только после того, как заметила меня в окне", - сказал Макарьин, добавив, что ребенок плакал, а воспитательница в конце подошла и накричала на него "за то, что там валяется".

Как сообщает издание, руководство детсада после публикации в сети видеоролика не отвечает на телефонные звонки. В департаменте образования Ярославля заявили, что разберутся в случившемся.

REN TV