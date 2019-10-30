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Девушка, которую мать застала в Баку с женатым мужчиной: Меня избивали, заставляя насильно выйти замуж – ВИДЕО

Сегодня в 17:24 ~ 1 минута на чтение 374
Девушка, которую мать застала в Баку с женатым мужчиной: Меня избивали, заставляя насильно выйти замуж – ВИДЕО

Стали известны новые подробности о 17-летней Эслане, которую мать застала с женатым мужчиной.

Как сообщает 1news.az, в ходе телепередачи BizimləSən девушка заявила, что порвала отношения с женатым мужчиной по имени Аскер, узнав, что у него есть семья.

«А за проживающего в России родственника меня хотели выдать насильно, избивая. Он на 15 лет старше меня, у него уже есть семья! Чем я заслужила такое?» - заявила девушка.

Ее мать не нашла, что ответить на эти слова. Гости телеаудитории тоже были удивлены таким неожиданным поворотом этой истории.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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