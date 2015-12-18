Для отмены каникул никаких оснований нет: Минобразования Азербайджана

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«Для отмены каникул никаких оснований нет, и, скорее всего, мы не будем отнимать у детей право на отдых».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Trend, об этом заявила заместитель министра образования Азербайджана Махаббат Велиева.

По ее словам, если того потребует сложившаяся ситуация, учебный год может начаться раньше.

Напомнив, что обычно учебный год начинается 15 сентября, она отметила, что в настоящее время обсуждаются вопросы в связи с завершением учебного года, а также программы.

«Решение о начале учебного года принимает Кабинет министров, и информация по данному вопросу будет предоставлена на основании постановления Кабмина», - подчеркнула она.

По словам замминистра, в данный момент рано говорить об открытии учебных заведений.

«Наверняка после отмены карантина учебные заведения не будут открыты в первую очередь. К этому следует отнестись с пониманием. Учебный год завершается через полтора месяца, а если точнее - в общеобразовательных школах уроки заканчиваются в мае, а в июне проводится итоговое оценивание учеников. Все мы хотим, чтобы школы открылись как можно раньше, но было бы неправильно сейчас говорить о дате открытия школ», - сказала Велиева.

Она отметила, что если учебная программа доводится до учащихся, то нет необходимости продлевать учебный год.

«Наверняка учебный год будет завершен вовремя. Для усвоения учащимися программы проводятся занятия в режиме онлайн», - подчеркнула М.Велиева.

Тимур Рзаев, Э.Т.