Дмитрий Маликов: «Баку – город, где меня очень любят и ждут» - ФОТО - ВИДЕО

На международном музыкальном фестивале «Жара-2020» впервые выступит народный артист России Дмитрий Маликов.

30 июля в рамках «Жары-2020» состоится творческий вечер популярного российского эстрадного исполнителя Дмитрия Маликова, посвященный его 50-летнему юбилею – о том, что ждет его поклонников на предстоящем фестивале, Д.Маликов рассказал в своем комментарии сайту «Москва-Баку».

Народный артист РФ рассказал, что столица Азербайджана входит в его список городов, где живут самые теплые и благодарные зрители, отметив, что, возможно, летом на «Жару» в Баку с ним отправятся жена Елена и дочка Стефания: «Пока мы этот вопрос не обсуждали, но недавно моя супруга и дочь на Новый год ездили со мной в Казахстан, где я выступал. Все очень остались довольны приемом. Я знаю, что в Баку всегда тепло встречают, и поэтому почему бы не приехать с семьей. Мы подумаем».

Говоря о подготовке к творческому вечеру в Баку, Дмитрий Маликов рассказывает следующее: «Очень хотелось, чтобы на бакинской сцене прозвучала разная музыка. Хотя формат больших концертов предполагает огромное количество артистов и песен. Но я буду стараться сыграть с азербайджанским оркестром ряд своих композиций или что-то из классики. У меня есть попурри на тему Чайковского, Рахманинова, Брамса. В определенных дозировках, не очень больших. Вообще Баку – город, где меня очень любят и ждут. Я там давно не был. Сейчас подготовка идет в основном над тем, чтобы артисты разобрали мои песни и выучили их, сделали свои аранжировки и прочтения. Я жду первых репетиций и встреч, как раз с EMIN’ом сейчас работаем над этим».

Отметим, что в конце января в Москве прошел юбилейный концерт Дмитрия Маликова «Внезапно 50», в программе которого прозвучали самые яркие шлягеры и новые песни в исполнении народного артиста РФ и его друзей – звезд российской музыки и шоу-бизнеса.

В концерте участвовали EMIN, Александр Ревва, «Новые Самоцветы», Валерия, Лолита, Диана Арбенина, Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Наталья Ветлицкая и другие артисты.

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В.Ф, Г.Р.