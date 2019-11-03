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Дмитрий Медведев поздравил писателя-бакинца с юбилеем

Сегодня в 15:15 ~ 1 минута на чтение 327
Дмитрий Медведев поздравил писателя-бакинца с юбилеем

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил писателя, драматурга и сценариста Леонида Зорина с 95-летием, сообщает РИА «Новости».

Текст соответствующей телеграммы опубликован в воскресенье на сайте кабмина.

Премьер подчеркнул, что Зорин – автор пьес, которые всегда вызывали искренний интерес и аплодисменты любителей театрального искусства. Медведев также отметил, что фильмы, снятые по сценариям Зорина, входят в число лучших произведений российского кинематографа.

Драматург, прозаик Леонид Генрихович Зорин родился 3 ноября 1924 года в Баку. В 1946 году окончил Азербайджанский университет имени С.М. Кирова, в 1947 году - заочное отделение Литературного института имени А.М. Горького.

В числе наиболее известных пьес Зорина – «Варшавская мелодия» (1967), «Декабристы» (1967), «Царская охота» (1974), «Покровские ворота» (1974), «Медная бабушка» (1975), «Карнавал» (1981) и многие другие.

А.А.

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