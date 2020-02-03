До 361 выросло число умерших от коронавируса нового типа.

Общее число заболевших превышает 17 тысяч человек, говорят китайские власти, сообщает РИА Новости . Большинство новых случаев зафиксированы в городе Ухане, где произошла вспышка заболевания.

Зараженные коронавирусом нового типа также обнаружены в двух десятках стран, в том числе два случая подтверждены в России.

Число скончавшихся от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, на территории материкового Китая за месяц превысило общее число скончавшихся здесь же от атипичной пневмонии (коронавирус SARS) в 2002-2003 годах.

Согласно данным государственного комитета по здравоохранению, за всю эпидемию SARS в Китае скончались 349 человек.

При этом, накануне первый смертельный случай заражения был зарегистрирован за пределами КНР – на Филиппинах, где скончался 44-летний житель Уханя.

Случаев летального исхода в Гонконге, Макао и на Тайване пока не зарегистрировано, число подтвержденных случаев заражения достигло 15, 8 и 10 соответственно. При этом, во время эпидемии SARS только в Гонконге скончались 299 человек, а на Тайване 37, в Макао жертв не было.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

РИА Новости