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До 361 выросло число умерших от коронавируса

Сегодня в 09:24 ~ 2 минуты на чтение 595
До 361 выросло число умерших от коронавируса

До 361 выросло число умерших от коронавируса нового типа.

Общее число заболевших превышает 17 тысяч человек, говорят китайские власти, сообщает РИА Новости . Большинство новых случаев зафиксированы в городе Ухане, где произошла вспышка заболевания.

Зараженные коронавирусом нового типа также обнаружены в двух десятках стран, в том числе два случая подтверждены в России.

Число скончавшихся от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, на территории материкового Китая за месяц превысило общее число скончавшихся здесь же от атипичной пневмонии (коронавирус SARS) в 2002-2003 годах.

Согласно данным государственного комитета по здравоохранению, за всю эпидемию SARS в Китае скончались 349 человек.

При этом, накануне первый смертельный случай заражения был зарегистрирован за пределами КНР – на Филиппинах, где скончался 44-летний житель Уханя.

Случаев летального исхода в Гонконге, Макао и на Тайване пока не зарегистрировано, число подтвержденных случаев заражения достигло 15, 8 и 10 соответственно. При этом, во время эпидемии SARS только в Гонконге скончались 299 человек, а на Тайване 37, в Макао жертв не было.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

РИА Новости

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