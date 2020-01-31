Дочь Билла Гейтса выходит замуж: Ее будущего супруга зовут Наиль - ФОТО

23-летняя старшая дочь одного из самых богатых людей в мире Дженнифер Катарина Гейтс готовится к свадьбе.

Наследница основателя Microsoft объявила в социальной сети Instagram об обручении с 28-летним египетским профессиональным спортсменом-наездником из Чикаго Наилем Нассаром.

«Наиль, ты единственный в своем роде. Ты сразил меня наповал, удивив меня в самом значимом для нас месте. Я не могу дождаться, чтобы вместе с тобой провести остаток жизни, учась, развиваясь, смеясь и любя друг друга. Да, в миллион раз больше, чем прежде», - написала Дж.Гейтс в социальной сети Instagram, делясь снимком, на котором видно обручальное кольцо.

Нассар сделал предложение дочери Билла Гейтса во время отдыха в горах, преподнеся Дженнифер кольцо на лыжной прогулке - наследница основателя Microsoft отмечает, что готова провести в объятиях любимого мужчины всю свою жизнь, подчеркивая, что на его предложение она ответила миллионом «Да!»

Напомним, что Билл Гейтс занимает второе место в рейтинге богатейших людей мира с состоянием, оцениваемым в 110 миллиардов долларов, – его дочь Дженнифер учится на врача в Стэнфордском университете. С Нассаром она уже четыре года, и они периодически вместе занимаются в манеже.

В.Ф., Э.Т.

Фото: Instagram by @jenniferkgates, @nayelnassar