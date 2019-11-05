Дорожная полиция Баку о свадебных кортежах: Порой в ДТП погибали жених и невеста

Управление государственной дорожной полиции Баку предупредило водителей, следующих в составе свадебных кортежей.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, месяц Мухаррам закончился, и начались свадьбы.

«И мы вновь видим, как автомобили в составе свадебных кортежей совершают множество грубых нарушений ПДД, провоцируют пробки. Поэтому мы требуем, чтобы водители автомобилей свадебного кортежа соблюдали правила дорожного движения без всяких ссылок на менталитет, на то, что везут невесту, и т.д.

Установленные в Баку камеры видеонаблюдения с начала года выявили сотни нарушений, совершенных участниками свадебных кортежей, и они были оштрафованы. В свадебном кортеже должно быть 4, максимум 5-6 автомобилей, нельзя скрывать их госномера. Водители кортежей не должны превышать или искусственно занижать скорость, создавать пробки и мешать движению, совершать рискованные маневры, обязаны занимать лишь одну полосу движения, не подавать беспричинно звуковые сигналы, соблюдать требования светофоров.

У тех домов торжеств, что расположены вдоль дорог, часто нарушаются правила парковки, что создает трудности для движения других людей. Это недопустимо! Везете невесту – соблюдайте правила. Водители кортежей не должны превышать скорость и мешать движению. В противном случае, к сожалению, происходят ДТП, в которых гибнут и жених, и невеста», - подчеркнул В.Асадов.

Тимур Рзаев, Э.Т.