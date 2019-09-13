Дорожная полиция Баку предупредила водителей

Дорожная полиция предупредила водителей в связи с резким изменением погодных условий на территории страны, а также с сильным ветром и дождем в Баку и на Абшеронском полуострове.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, в связи с плохой погодой для предотвращения возможных ДТП на дорогах Дорожная полиция предупреждает водителей о том, что перед поездкой нужно проверять техническое состояние автомобиля, устранять выявленные недостатки и по возможности управлять автомобилем в светлое время суток.

Водителям следует выбирать скорость движения в соответствии с погодными условиями, при наличии на пути луж с водой снижать скорость, не обгонять другие машины без необходимости, не совершать резкие маневры и резкое торможение во избежание аквапланирования.

Малоопытным водителям целесообразно вообще не садиться за руль в таких погодных условиях.

Тимур Рзаев, Г.Р.