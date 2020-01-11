Дорожная полиция перешла на новую форму - ФОТО

Управление государственной дорожной полиции Баку обнародовало подробную информацию о новой зимней форме инспекторов Дорожной полиции.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, новая форма черного цвета с яркими светоотражающими элементами. Материал формы и ее дизайн самые современные.

«Она уже выдана сотрудникам дорожно-патрульной службы Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку, они будут нести службу в новой, более современной форме», - подчеркнул В.Асадов.

Тимур Рзаев

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