Дорожная полиция за сутки оштрафовала свыше 1100 нарушителей карантина 

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Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовало количество нарушений правил особого карантинного режима водителями и пассажирами за последние сутки.

Как сообщили 1news.az в управлении, к административной ответственности по статье 211.1 Кодекса об административных правонарушениях АР привлечены 1146 участников дорожного движения, из них 1013 – водители и их пассажиры.

Кроме того, 133 человека оштрафованы за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах.

За сутки в результате проверок на постах остановлены и возвращены обратно 180 автомобилей, которые направлялись из районов в Баку, и 155 автомобилей, которые пытались выехать из столицы в районы, всего - 335 машин.

Тимур Рзаев