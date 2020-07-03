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Дорожная полиция за сутки оштрафовала свыше 800 нарушителей карантина 

Сегодня в 11:59 ~ 1 минута на чтение 238
Дорожная полиция за сутки оштрафовала свыше 800 нарушителей карантина 
Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовало количество нарушений правил особого карантинного режима водителями и пассажирами за последние сутки. 
 
Как сообщили 1news.az в управлении, к административной ответственности по статье 211.1 Кодекса об административных правонарушениях АР были привлечены 824 участника дорожного движения, из них 717 человек – это водители и их пассажиры. 
 
Кроме того, 106 человек оштрафованы за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах, один - за повторное правонарушение (по той же статье). 
 
За сутки в результате проверок на постах остановлены и возвращены обратно 320 автомобилей, которые направлялись из районов в Баку, 380 автомобилей, которые пытались выехать из столицы в районы. 
 
Тимур Рзаев

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