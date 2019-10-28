Драйв и вдохновение: Полный аншлаг на показе новой коллекции Emporio Armani – ФОТО

24 октября в бутике Emporio Armani прошел грандиозный показ зимней коллекции с участием приглашенных стилистов бренда.

Магазин едва вместил всех желающих посмотреть шоу, на котором все представленные образы были составлены стилистами соответственно основной идее коллекции. Каждый total-look впечатлял элегантностью и выразительностью: хотелось примерить их все до единого.

Как рассказал представитель Emporio Armani Франческо Галецци, создавая коллекцию, дизайнер вдохновился современным образом жизни, заполненным социальными сетями и бесконечными фотографиями в Instagram. Черно-белые узоры, крапинки и горошек олицетворяли собой пиксели, на которые распадаются фотографии, и жизнь, которую мы видим через экраны наших смартфонов.

Эта идея повторялась и в материалах, которые были использованы при пошиве: переливающийся бархат для мужских брюк, кудрявый искусственный мех для жилетов, твид в елочку для летящих женских пальто; и в принтах, распадающихся на большие и мелкие квадраты и ромбы. Кроме черного и белого, дизайнер использовал и сочные оттенки коралла, и глубокие тона индиго, и нейтральные серые.







В завершение яркого показа Франческо Галецци рассказал о последних трендах сезона на примерах представленных моделей и ответил на все вопросы вдохновленных гостей.

Emporio Armani – самая популярная из всех линеек Армани, которая является олицетворением настоящего итальянского стиля и шика. Сегодня бренд привлекает мужчин и женщин всех возрастов, которые хотят одеваться стильно, ярко, выразительно – одним словом, по-итальянски.

Приобрести модели последней коллекции можно в бутике бренда по адресу: ул. Расула Рзы, 1/16. Тел.: +99450 250 3797.







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